Житель Прикамья не смог спастись из горящей квартиры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Уральский Нытвенского городского округа пожар в многоквартирном доме по улице Набережная унес жизнь человека. Об этом «КП-Пермь» рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Трагедия произошла 11 декабря. Сообщение о пожаре поступило в 15:40. Загорелась квартира на четвертом этаже. В тушении принимали участие 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Приблизительная площадь пожара составила 3 квадратных метра. Полностью потушить огонь удалось в 16:06.

Один человек не смог спастись из горящей квартиры. До приезда пожарных из дома самостоятельно вышли 15 жильцов. Пострадавших нет.

Сейчас по факту пожара проводятся проверки. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают, что при обращении с огнем нужно соблюдать требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звонить на «01»или «101».

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