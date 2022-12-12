В Пермском крае из-за снегопада семья добиралась до детского сада на собачей упряжке

Собаки доставили ребенка в детский сад. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Прямо, прямо самоеды! Столько снега намело, как мы тут пройдем», - говорит Алексей Шеромов из Лысьвы, управляя упряжкой собак.

Его супруга Ксения поделилась видео в социальной сети, как Алексей управляет упряжкой, а за ним на снегокате они везут ребенка.

Утром 12 декабря хозяин вышел во двор своего дома и понял, что вести сына в детский сад пешком – проблема. Снегопады были такие, что тропинок не видно.

- Мы живем в микрорайоне «Катаев угор» - это восточная окраина города, - говорит Ксения Шеромова. - Дело нашей многодетной семьи - самоедские собаки. Иногда используем их в быту. Ну а сегодня утром у нас и выбора не было, кроме как доставить ребенка в детский сад на упряжке.

В обычной обстановке до него нам всего 10 минут пешком. А тут снежная целина кругом. Наши самоеды прекрасно справились с поставленной задачей.

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