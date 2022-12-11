За сутки в Пермском крае горели 15 домов

. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

1В субботу, 10 декабря, в Прикамье произошло 15 пожаров. Горели частные дома в Перми, Пермском округе, а также Краснокамском, Чердынском, Чусовском, Октябрьском, Куединском, Уинском и Кудымкарском округах. К счастью, обошлось без жертв, но дома серьезно пострадали. В прошлом году 10 декабря пожаров было меньше - 11.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, основной причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при топке печей.

Поэтому, если вы не хотите, чтобы от пожара пострадал ваш дом, не забывайте следить за печью: заделывать трещины, очищать дымоход. А на полу перед печью отверстием должен лежать предтопочный лист размерами не менее 50×70 сантиметров, чтобы искры, которые могут вылететь из печи, не попали на деревянный пол.

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