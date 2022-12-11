Сильные снегопады в Перми продолжатся

. Фото: архив "КП"

Сильные снегопады в Пермском крае в ближайшие дни продолжатся. В минувшую субботу, 10 декабря, в Перми, Оханске и Чермозе выпало по 7 миллиметров осадков, рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ. Вечером холодный фронт сместился южнее Перми, дав небольшую передышку пермским дорожным службам и дворникам.

А вот на юге снегопады продолжились. За воскресную ночь в Осе выпало 9 миллиметров осадков, в Кунгуре и Ножовке по 8 миллиметров.

В Перми ночью выпало 4 миллиметра снега. Но к вечеру воскресенья из-за притока с юга очень теплого и влажного воздуха ожидается усиление снегопада. До середины дня вторника в Перми может выпасть свыше 30 мм осадков, из-за чего снежный покров, уже выросший с начала снегопада 15 сантиметров, увеличится еще на 20-25 сантиметров, составив в общей сложности почти полметра.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий на подъезде к Перми ограничили движение большегрузов по федеральной трассе М-7 «Волга» - с 342-го по 509-й километр.

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