Запах канализации в районе Центрального рынка в Перми усилился

Фото: архив "КП"

В районе Центрального рынка Перми усилился запах канализации. Как сообщают городские власти, причина тому – регламентные работы на разгрузочном коллекторе (ГРК). Именно по нему сточные воды попадают на биологические очистные сооружения.

- Из-за плановых работ фильтрующий киоск на ГРК приходится открывать ежедневно, поэтому запах на площади стал сильнее, - пояснили в мэрии. – Завершить работы здесь планируется до середины декабря. При этом подрядная организация старается сделать их как можно быстрее.

Со слов технических специалистов «Новогора», установленные киоски на коллекторе хоть и снижают концентрацию неприятных ароматов, но избавить от них полностью не в силах. В планах компании провести большую реконструкцию участка, чтобы полностью ликвидировать эту проблему. Проект уже разрабатывают.

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