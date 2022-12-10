В Перми по требованию прокуратуры 11 семьям пересчитали детские пособия

После вмешательства прокуратуры семьям сделали перерасчет детских пособий. Фото: Олег ЗОЛОТО

11 молодых семей обратились в прокуратуру г. Перми с просьбой разобраться в выплатах, которые положены после рождения (усыновления) первого ребенка. Та сумма, которую им начисляли в отделе по Мотовилихинскому району ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края», была ниже, чем положено.

После проверки выяснилось, что сотрудники центра при начислении ежемесячной выплаты по рождению (усыновлению) первого ребенка использовали другой расчетный период, в результате чего и уменьшалась сумма пособия.

В Ленинском районном суде иски прокурора о перерасчете центром положенных компенсаций удовлетворили. В результате прокурорского вмешательства 11 семьям выплатили свыше 170 тысяч рублей.

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