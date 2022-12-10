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НовостиОбщество10 декабря 2022 8:13

В Перми по требованию прокуратуры 11 семьям пересчитали детские пособия

Им неправильно начисляли выплаты по рождению первого ребенка
Екатерина Яганова
После вмешательства прокуратуры семьям сделали перерасчет детских пособий.

После вмешательства прокуратуры семьям сделали перерасчет детских пособий.

Фото: Олег ЗОЛОТО

11 молодых семей обратились в прокуратуру г. Перми с просьбой разобраться в выплатах, которые положены после рождения (усыновления) первого ребенка. Та сумма, которую им начисляли в отделе по Мотовилихинскому району ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края», была ниже, чем положено.

После проверки выяснилось, что сотрудники центра при начислении ежемесячной выплаты по рождению (усыновлению) первого ребенка использовали другой расчетный период, в результате чего и уменьшалась сумма пособия.

В Ленинском районном суде иски прокурора о перерасчете центром положенных компенсаций удовлетворили. В результате прокурорского вмешательства 11 семьям выплатили свыше 170 тысяч рублей.

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