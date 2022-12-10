В Пермский край идет снегопад 12-летней давности

Таких снегопадов зимой не было с 2010 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермский край идет снегопад. Сильный. Он уже «погостил» в Нижегородской и Кировской областях и теперь движется на Урал. В качестве «подарков», где был, оставил снег, много снега – до 70-100% месячной нормы.

Как сообщают синоптики ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в Пермском крае ожидаются осадки до 45% месячной нормы. Таких снегопадов в Перми не было 8 лет – с октября 2014 года. На севере края в последний раз подобное было зафиксировано в апреле 2018-го. По прогнозам, эти зимние снегопады будут самыми сильными за последние 12 лет.

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