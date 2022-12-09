В Перми на маршрутах №18 и 73 добавят количество автобусов

Автобусы станут ходить чаще. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на автобусных маршрутах №18 и 73 увеличат количество работающих на линии машин. Как рассказали в горадминистрации, это поможет сократить интервал движения и разгрузить салоны. Дополнительные автобусы выйдут в рейс уже 12 декабря. Уточним, автобусы №18 ходят от Пермского военного института до площади Дружбы, №73-й – от микрорайон Январский до Заозерья.

В ведомстве также отметили, специалисты проанализировали время прохождения всех участков маршрутов городского транспорта. Актуализация этих данных поможет повысить точность соблюдения расписания и безопасность движения, а также уменьшить время в пути. А это значит, что в ближайшее время у ряда городских маршрутов изменят расписание.

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