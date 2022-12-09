В Пермском крае открыли третью ледовую переправу

Третью переправу открыли в Кунгурском муниципальном округе. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В Кунгурском муниципальном округе открыли ледовую переправу через реку Сылву. Ледяная дорога соединила поселок Ильича с селом Троица. Ее длина 2,7 км. И она предназначена для автомобилей грузоподъемностью до трех тонн.

Уточним, это третья ледовая переправа в Пермском крае. Первые две были открыты 2 декабря. Одна из них находится в Соликамском городском округе – через Каму: соединяет поселок Тюлькино и деревню Тюлькино. Длина переправы 0,7 км. Выдерживает автомобили до 5 тонн. Вторая в Кунгурском муниципальном округе – через Сылву: соединяет село Насадка и деревню Мостовая. Протяженность переправы 2 км. Лед здесь выдерживает вес авто до 3 тонн.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю еще раз напоминают правила пользования ледовыми переправами:

- выезжайте на лед медленно – не более 10 км/ч, без толчков и торможений;

- перед выездом на лед отключите блокировку дверей и отстегните ремни безопасности;

- на льду не останавливайтесь, не разворачивайтесь, не обгоняйте и тем более не заправляйтесь горючим;

- не выезжайте на лед, если вес техники выше указанного на знаках;

- во время тумана и пурги на лед не выезжайте.

Пользуйтесь только официальными ледовыми переправами! В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам «101» или «112».

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