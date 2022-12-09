Пермякам предлагают проголосовать за Нижний Новгород в борьбе за звание Молодежной столицы России 2023

Нижний Новгород.

Титул Молодежная столица России присваивается в результате народного онлайн-голосования. Город-победитель будет носить его целый год!

Почетное звание даст шанс городу продемонстрировать инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на внедрение новой молодежной перспективы во все аспекты жизни. Город станет точкой притяжения молодежи всей страны, а также местом главных событий десятков нужных и полезных программ.

Нижний Новгород – центр Приволжского федерального округа, в который входит и Пермский край.

Чтобы поддержать Нижний Новгород в голосовании, нужно до 10 декабря проголосовать по ссылке: dom.fadm.gov.ru Для этого необходимо авторизоваться в АИС «Молодежь России», либо пройти быструю регистрацию через VK ID, Госуслуги или dobro.ru.

Принять участие в конкурсе может любой город России вне зависимости от численности населения и местоположения.

Конкурс «Молодежная столица России» проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

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