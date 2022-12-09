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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:46

В Прикамье за сутки коронавирусом заразились 253 жителя

Почти треть из них входит в группу риска
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 253 случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Роспотребнадзоре, 91 новый заболевший — житель в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировали 37 пациентов, 146 человек выздоровели и два — умерли. Наибольшее количество инфицированных было в Перми, Березниках, а также в Краснокамском округе.

На этой неделе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Для сравнения, в прошлый раз было 227 случаев заражения, а еще сутками ранее — 207.

Число заболевших с начала пандемии достигло 450 482, а умерших — 9 127.

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