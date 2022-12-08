В Перми полицейские проверяют владельцев беспилотников из-за запрета полетов

Пермякам запретили запускать квадрокоптеры. Фото: Александр ГЛУЗ

Полицейские обзванивают пермяков, у которых есть беспилотники. К некоторым приходят домой. Как сообщает издание PRM, со ссылкой на свои источники, стражи порядка уточняют информацию по квадрокоптерам, а также напоминают, что с 1 декабря все полеты в регионе запрещены. В противном случае владельцу грозит административное наказание. Если нарушение не носит признаков уголовного преступления, то граждан за «нарушение правил использования воздушного пространства» оштрафуют на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, должностных лиц - от 100 до 150 тысяч рублей; юрлиц - от 250 до 300 тысяч рублей или приостановят их деятельность на срок до 90 суток.

Напомним, запрет на использование гражданами квадрокоптеров был введен по решению регионального оперштаба по обеспечению базовой готовности, чтобы обезопасить инфраструктуру, а также промышленные и стратегические объекты. При этом для компаний сделали ряд исключений: беспилотники по-прежнему помогают обследовать объекты водоснабжения и водоотведения, топливо-энергетического комплекса, а также организациям органов власти.

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