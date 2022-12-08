«Альфа Банк» оштрафуют на сумму до 800 тысяч рублей за незаконную рекламу

Фото: Яндекс Карты

Рекламу финансовых услуг АО «Альфа Банк» признали нарушающей Закон о рекламе. Об этом сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю.

Реклама предоставления ипотечного кредита распространялась в эфире пермской радиостанции. По закону, если реклама кредита содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, то должны быть указаны и все остальные условия. Этого сделано не было.

В рекламе отсутствовала информация о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях и дополнительных расходах, связанных с получением кредита. Эти нарушения не позволяли потребителям сделать объективный вывод о полной стоимости кредита.

Пермское УФАС выдало банку предписание о необходимости прекратить нарушение. Его также оштрафуют на сумму от 300 до 800 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65