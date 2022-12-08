В Перми ушла из жизни врач скорой помощи Валентина Ракинцева

Фото: Пермская станция скорой медицинской помощи

В Пермской станции скорой медицинской помощи сообщили, что 7 декабря ушла из жизни врач Валентина Ракинцева. Ей было 74 года.

Валентина Ракинцева проработала в медицине 50 лет. В 1984 году она окончила Пермский медуниверситет. С 1985 по 1988 годы заведовала Мотовилихинской подстанцией. Затем до 1992 года была заведующей ЛОР службы в поликлинике городской больницы № 21. Должность совмещала с работой врачом выездной бригады «скорой».

В 1996 году Валентина Ракинцева стала заведующей оперативным отделом. Она участвовала в разработке программного комплекса автоматизированной системы диспетчерской службы скорой медицинской помощи «АДИС», которая используется и сегодня. Это алгоритм приема и направления бригад скорой помощи на вызовы.

До 2008 года в подчинении Валентины Ракинцевой находился отдел, который принимает вызовы от населения и передает их выездным бригадам, руководила Мотовилихинской подстанцией.

Последним местом работы был краевой территориальный центр медицины катастроф, где Валентина Ракинцева работала с 2008 по 2017 год. За время работы в здравоохранении ее труды были отмечены благодарностями и грамотами, в частности Почетной грамотой здравоохранения Пермского края.

«Валентина Ивановна была добрым, отзывчивым, интеллигентным, ответственным человеком. Она была настоящим профессионалом и любила свое дело», — вспоминают коллеги.

Прощание состоится 9 декабря в 12:30 в Свято-Троицком Стефановом мужском монастыре.

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