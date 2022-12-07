8 декабря в Пермском крае перекроют движение на подъезде к Чусовскому мосту

Фото: bishkek24.kg

В четверг перекроют проезд по дороге Пермь-Березники в районе ж/д путепровода – на подъезде к Чусовскому мосту. Движение транспорта ограничат на два часа – с 10 вечера до 12 часов ночи.

- Это необходимо для выполнения работ по монтажу металлической балки пролетного строения, - сообщили в ГКУ ПК «Дирекция дорожных концессий».

Фото: Министерство транспорта Пермского края/Телеграм

Как сообщает издание Вusiness class, вблизи железнодорожной станции Пальники строят новую развязку. Работы идут согласно концессионного соглашения по строительству Чусовского моста и подходов к нему. Напомним, запуск движения по мостовому переходу запланирован на 23 декабря.

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