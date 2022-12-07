Губернатор Дмитрий Махонин наградил коллектив МФЦ Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин вручил благодарственное письмо руководителю МФЦ Леониду Громову.

В этом году сеть многофункциональных центров «Мои Документы» Прикамья отметила 10-летний юбилей. За это время она расширилась до 265 отделений, которые работают во всех муниципальных образованиях региона. Итоги десятилетней работы МФЦ заслушали 7 декабря на заседании Правительства Пермского края.

- С 2012 года количество услуг в МФЦ выросло в 12 раз: в настоящее время предоставляется 1 035 услуг, тогда как в самом начале их было всего 85, - рассказал руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов. - За десять лет наши специалисты обработали свыше 23,3 миллиона обращений. Ежедневно в офисы «Мои Документы» обращаются более 13 тысяч жителей края.

Пермский МФЦ неоднократно был отмечен на конкурсе «Лучший многофункциональный центр России», регулярно становится пионером по внедрению новых цифровых сервисов, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Первым в стране он стал использовать в своей работе человекоподобного робота.

Кроме того, в этом году Пермский край попал в ТОП-10 регионов страны по доступности и качеству предварительной записи в многофункциональных центрах. Записаться на посещение можно через мобильное приложение «Мои Документы. Онлайн», специальный сервис на сайте учреждения, операторов контактного центра, а также функционирует голосовой помощник.

По словам Леонида Громова, в ближайших планах по развитию региональной сети МФЦ – реализация проектов по переходу на электронное взаимодействие с органами власти и оказанию госуслуг в формате 24/7 без необходимости личного присутствия граждан.

- Многофункциональный центр постоянно расширяет формы работы, думая об удобстве граждан, в том числе старшего возраста. Наш центр является одним из лидеров в стране по охвату населения – он составляет 98 процентов. Почти каждый прикамец пользовался услугами МФЦ, имеет свое мнение о качестве его работы, и я убежден, что подавляющее большинство из них положительные, - отметил губернатор Дмитрий Махонин и вручил коллективу Многофункционального центра Пермского края благодарственное письмо за вклад в развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг.