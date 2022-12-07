Пермский ТРК «Семья» расторг договор аренды с брендами Zara и Bershka

no_tite Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация ТРК «Семья» расторгла договор аренды с испанским фэшн-ретейлером Inditex. Он владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear.

Бренды ретейлера занимали в торговом центре площадь около 4,4 тысячи квадратных метров. На их месте откроются 10 новых отделов, в числе которых российские ELIS, LALIS, 20LINE. Они откроются до конца декабря.

ELIS FASHION RUS является одним из ведущих российских производителей одежды. Под брендом Elis представлены размеры от 42 по 50, а Lalis — от 46 по 56. Магазины этой сети открыты в 100 городах страны.

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