Фото: Яндекс Пробки.

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 7 декабря 2022 года информирует о первых заторах транспорта в районе ТЭЦ-9 на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, а также у авторынка «Нагорный» на ул. Леонова до ул. Свиязева.

Первые пробки в этот час также наблюдается:

- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова

- на выезде с Чкаловского перехода на ул. Куйбышева

- на развязке ш. Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной

- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора

- на участке улиц Огородникова и Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Соликамской

- на спуске с ул. Гашкова на ул. Соликамскую

- на пр. Декабристов от ул. Сивкова до ул. Стахановской

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

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