Фото: Яндекс Пробки.
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 7 декабря 2022 года информирует о первых заторах транспорта в районе ТЭЦ-9 на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, а также у авторынка «Нагорный» на ул. Леонова до ул. Свиязева.
Первые пробки в этот час также наблюдается:
- на повороте с ш. Космонавтов на ул. Малкова
- на выезде с Чкаловского перехода на ул. Куйбышева
- на развязке ш. Космонавтов с улицами Оверятской и Промышленной
- на ул. Якутской при выезде на кольцо Соснового бора
- на участке улиц Огородникова и Мостовой от ул. Ленинградской до ул. Соликамской
- на спуске с ул. Гашкова на ул. Соликамскую
- на пр. Декабристов от ул. Сивкова до ул. Стахановской
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru