Пермский пожарный – почетный донор России

Константин Осколков. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пермскому краю

Спасать жизни людей можно по-разному. Так, командир отделения 57 пожарно-спасательной части (г. Пермь) 10 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Пермскому краю старший сержант внутренней службы Константин Осколков не только выносит людей из горящих квартир и домов, но и является почетным донором России. Почетный знак и удостоверение ему вручили в торжественной обстановке.

Свой донорский путь Константин начал в 2019 году и останавливаться не намерен.

- Кровь и ее компоненты нужны постоянно и в большом количестве, - рассказал пожарный. - Они требуются при кровопотерях после травм и во время операций.

Кроме того, есть много разных заболеваний, лечение которых также требует переливания крови и ее компонентов, а единственным источником донорской крови является человек-донор.

- Буду рад, если мой небольшой вклад поможет восстановить чье-то здоровье или спасет жизнь, - добавил Константин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru