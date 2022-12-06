Одобрена смена зонирования для строительства ЖК в Новый Лядах

Фото: Иван ВИСЛОВ

Корпорация развития Пермского края рассказала о ходе реализации проекта строительства ЖК в Новых Лядах. Об этом сообщает Business Class.

На земельном участке установят зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1). На территории в 7 га построят дома общей площадью 20,3 тысячи квадратных метров, рассчитанные на 480 квартир. Один квадратный метр будет стоить 77 тысяч рублей.

В ЖК планируется поселить сотрудников предприятия космиеской отрасли «Протон-ПМ». Также будет создан спортивный кластер «Комета» со спорткомплексом «Протон» и построен второй корпус техношколы на 1050 мест. Обсуждается возможность строительства детсада.

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