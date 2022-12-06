В Перми маленький ребенок получил перелом на опасной горке возле школы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Дзержинском районе Перми дошкольник получил серьезные травмы на горке. Об этом его мама рассказала в соцсетях.

Инцидент произошел возле второго корпуса школы №55 по улице Лепешинской. Ребенок вместе с мамой шел мимо горки, и его сбили с ног. В результате малыш получил перелом со смещением.

«Мы поднимались вверх. Хоть и нет освещения, но нас было видно. Там очень скользко, все раскатано. Видя идущих людей, зачем катиться им прямо под ноги», — возмутилась мама пострадавшего ребенка.

Женщина рассказала, что после уроков многие дети любят покататься на горке возле школы. Эта горка находится в лесу, и не обустроена для катания. Дети скатываются прямо на асфальтированную дорожку и летят под ноги идущим навстречу людям.

«Надо и родителям понять, что там не горка для катания, а асфальтированная дорожка, потому что катаются семьями. Ходить невозможно даже днем», — пишут пользователи сети.

Есть и те, кто говорит, что горка там была всегда, и каждую зиму на ней катаются дети, а чтобы избежать травм, можно ходить рядом по освещенной части. «Хочется, чтобы и горку сохранили, и проходы безопасными сделали», — отмечают комментаторы.

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