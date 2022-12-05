В Пермском крае рысь гуляла по территории детского сада во время тихого часа

Фото предоставлено детским садом №6 г. Красновишерска

5 декабря в самый центр Красновишерска наведалась гостья в «дорогих одежках»: в теплой шубке, мягких обувках и с кисточками на ушах. Рысь прогулялась по территории местного детского сада во время тихого часа. Она заглянула на детскую площадку, потом обошла крыльцо, около которого ее и сфотографировали.

Фото предоставлено детским садом №6 г. Красновишерска

Что привело лесную красавицу в центр города – не известно. Животное не выглядело больным или голодным. Она спокойно обошла все вокруг, будто знакомилась. Как заметили в комментариях подписчики, прошлой зимой рысь также гуляла у детского сада, но уже у другого - №6.

По информации из паблика «Твоя Вишера» (ВКонтакте), в заповеднике «Вишерский» заходы рыси регистрируются постоянно. Последние отметки - декабрь 2020-го и ноябрь 2022-го. Нередко дикие животные забредают и в город. Так, под конец лета в 2018 году на автостанции видели медведя, а в городском парке гулял кабан.

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