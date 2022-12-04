Театру юного зрителя в Перми исполняется 58 лет

Пермский ТЮЗ празднует день рождения. Фото: https://t.me/mahonin59

Пермскому ТЮЗу исполняется 58 лет. 4 декабря 1964 года театр представил публике первый спектакль - «Город на заре» по Алексею Арбузову, а сегодня там показывают «Снежную королеву». Основу репертуара театра составляют высокие образцы литературы: русская и зарубежная классика, современная драматургия. Коллектив театра поздравил губернатор Дмитрий Махонин.

В последние годы театр преобразился, там были проведены масштабные работы по сохранению исторического особняка, в котором располагается театр, под современные требования.

Продолжается строительство новой сцены ТЮЗа на улице Пермской, 66. В новом здании разместятся зрительный зал на 200 человек, выставочное пространство и кафе, зоны отдыха. Завершить все работы планируется в год 300-летия Перми.

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