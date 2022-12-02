В Пермском крае благодаря нацпроекту из аварийного жилья переехало более 6 тысяч жителей

С начала года в новое жилье переехало более 6 тысяч жителей Пермского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство строительства Пермского края подвело предварительные итоги расселения из аварийного жилья. По данным на 1 декабря, с 91 тыс. кв. метров «аварийки» в комфортные условия переехали более 6 тысяч пермяков.

- Это на 1000 человек больше, чем в прошлом году, - отметили в региональном минстрое. - Всего в рамках нацпроекта до конца 2024 года (раньше срок был до 1 сентября 2025-го) в Пермском крае предстоит расселить аварийный жилфонд площадью почти 185 тысяч квадратных метров, в благоустроенные квартиры переедут еще около 13 тысяч человек.

- Главное, - не раз отмечал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, - как можно быстрее переселить всех нуждающихся в комфортное жилье, а нацпроект вкупе с региональной программой позволяют ликвидировать аварийные дома комплексно – целыми кварталами.

Уточним, в регионе действует несколько способов переселения: собственникам выплачиваются компенсации за изымаемое аварийное помещение или субсидии на покупку нового жилья; нанимателям предоставляются благоустроенное жилье; строительство новых домов. Последний вариант особенно актуален там, где есть дефицит вторичного жилья. Так, в 2022 году введены в эксплуатацию два дома в Краснокамске – ключи от своих квартир получили 75 семей. До конца 2024 года новый дома построят в 16 муниципалитетах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, смогли уехать порядка 5 тыс. человек. Всего с 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» переселено 19 тыс. человек и порядка 280 тыс. кв. метров. На эти цели из средств Фонда ЖКХ было направлено 10,4 млрд руб. и 700 млн руб. из бюджета Пермского края.

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