На водоснабжение поселка Минстрой РФ выделит Пермскому краю 573 миллионов рублей

Воду жителям поселка привозят на спецмашинах. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Минстрой РФ выделит 573 миллиона рублей на реконструкцию системы водоснабжения в поселке Щучье Озеро (Октябрьский округ). Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на телеграм-канал губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, это 95% от необходимой суммы, оставшиеся 5% изыщут из регионального и муниципального бюджетов. Работы будут проводить в рамках федерального проекта «Чистая вода», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда». Здесь предстоит проложить 43,5 км сетей, построить насосные станции с четырьмя артезианскими скважинами в районе поселка Бартым и обустроить два резервуара для воды объемом 80 куб.м. каждый.

Централизованного водоснабжения сейчас в поселке нет. Кроме того, в 2019-м обмелел и единственный природный источник – озеро Щучье. С тех пор воду для питья и хознужд доставляют населению на спецмашинах из соседних поселков.

- Мы не могли оставить людей один на один с этой проблемой, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Уже проделана сложная подготовительная работа, разработан проект. Впереди большая стройка, после которой навсегда решится вопрос с качественной водой для всех жителей Щучьего Озера.

Уточним, основные работы выполнят в 2023 году, в эксплуатацию объект введут в 2024-м.

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