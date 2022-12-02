«ОДК-Пермские моторы» возьмет на работу 7 тысяч человек

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В Осенцах построят новый завод «ОДК-Пермские моторы». Там планируют трудоустроить 7 тысяч человек. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исполнительного директора предприятия Сергея Харина.
Сейчас в «ОДК-ПМ» трудятся 11,5 тысяч человек. Значительное увеличение штата поможет предприятию увеличить производство авиадвигателей в разы.
По итогам этого года завод изготовит 32 авиадвигателя, предназначенных для гражданских самолетов. Для сравнения, в 2026 году планируют изготовить 180 авиадвигателей.
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