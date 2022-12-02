Прямые рейсы из Перми в Минск могут запустить весной 2023 года

Фото: Архив "КП"

Прямые рейсы из краевой столицы в столицу Беларуси могут запустить весной следующего года. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков во время прямого эфира.

Министр объяснил об условиях, при которых рейс может быть субсидирован. Для этого требуется определенное количество пассажиров. Если спрос на перелеты будет недостаточным, то рейс не запустят.

Ранее конкурс на выполнение маршрута Пермь — Минск был разыгран, и определилась авиакомпания-перевозчик. Однако рейс был приостановлен из-за низкого пассажиропотока, который оказался ниже требуемых показателей более чем в два раза.

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