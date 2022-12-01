Александр Ведяхин: ESG-повестка снова становится очень актуальной для России

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Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах проходящего в Нижнем Новгороде Всероссийского ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ" заявил, что ESG-повестка снова становится очень актуальной для России:

«ESG-повестка снова становится очень актуальной для России. Почему? Россия меняет свой вектор на Восток. Более 50% нового регулирования в части ESG – это именно восточные страны: Китай, Индия и арабские страны. Таким образом, Россия так или иначе возвращается к актуальности этой повестки. Она очень значимая, она будет оказывать существенное влияние и на экспортёров, и вообще на все крупные и крупнейшие юридические лица в России.

Каждый регион уникальный. Мы посмотрели 85 регионов России, и по каждому из них сформулировали конкретные предложения, что и как улучшить каждому региону. В ESG первая буква – это окружающая среда, вторая – это социальный аспект и третья – это лучшие практики управления. Мы все хорошо знаем про экологию, мы понимаем, что такое социальная работа, но без лучших практик управления первые две вещи просто не реализуемы. Поэтому все эти три составляющих работают только вместе. Для региона это является правильной системой того, как лучше помогать своим гражданам, как делать жизнь граждан в регионе гораздо лучше и с точки зрения окружающей среды, и социальной ответственности.

У Сбера достаточно много решений. Каждый регион уникальный, и под каждый регион свои решения. У нас более 100 ESG-продуктов, которые можем предложить регионам, и каждому региону мы даём в среднем 300 рекомендаций, как улучшить работу в направлении окружающей среды, социальной среды и как улучшить практики управления регионом».