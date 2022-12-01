2 декабря в Перми на Николая Островского отключат светофор

Фото: Госавтоинспекция Прикамья/Телеграм

Госавтоинспекция Прикамья предупреждает водителей об отключении светофора на перекрестке улиц Николая Островского и 1-й Красноармейской. Он не будет работать с 9 до 17 часов 2 декабря. Причина – профилактические работы.

Уважаемые водители, будьте внимательны, снижайте скорость и руководствуйтесь Правилами дорожного движения!

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