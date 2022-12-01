В Пермском крае дед учил внука вождению и сбил подростка на лыжах

ДТП произошло на лыжной базе "Снежинка". Фото: "Первое Кунгурское" 100.3 fm/ВКонтакте

Днем 30 ноября на кунгурской лыжной базе «Снежинка» произошло ДТП. Как сообщает паблик «Первое Кунгурское» (ВКонтакте), во время тренировки лыжников на стартовую поляну заехал «ВАЗ» 14-й модели.

- По имеющейся информации, за рулем находилось сразу два человека: дедушка учил внука управлять автомобилем. В результате наезда пострадал молодой человек, воспитанник лыжной секции, - указано в посте.

Паренька госпитализировали в местную больницу. Какие он получил травмы, не сообщается.

В социальных сетях эта история собрала множество откликов. Особенно часто в комментариях мелькал некий Анаттолий Зуев, который с завидным упорством всем доказывал (орфография и пунктуация автора сохранены), что «Не легковой автомобиль наехал на Лыжника, а лыжник въехал в легковой автомобиль!!! Возможно Лыжник был пьян и не справился с управлением, медосвидетельство Лыжнику не догадались сделать». Также он написал, что «…По факту это лыжник въехал в легковой автомобиль. Так написано в протоколе и на видео отчетливо видно как лыжник намеренно изменил направление движения в сторону легкового автомобиля... Если обратить внимание на расположение «четырнадцатой» то: 1. В этом месте нет лыжни (лыжня проходит левее на расстоянии 200-300 метров); 2. Передняя часть легкового автомобиля направленна в кусты (что делал лыжник в кустах?)… Также есть информация (назавем слухи), что у пенсионера затребовали 300 000 рублей (я бы это назвал вымогательство), чтоб не вызывать полицию... К сожалению не у всех пенсионеров в нашей стране есть такая сумма...».

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