Старейший гастроном Перми продают почти за 100 миллионов рублей

Вместе с гастрономом продается и действующий бизнес. Фото: business-class.

Помещение гастронома на Сибирской, 1 выставили на продажу за 99,9 млн рублей. Объявление об этом, по информации издания Вsiness Сlass, опубликовано на сайте по продаже недвижимости «Циан».

Общая площадь объекта оценивается в 854 кв.м.: торговый зал плюс производственное помещение. Кстати, вместе с недвижимостью реализуется и действующий бизнес по продаже мясной продукции и полуфабрикатов.

Напомним, гастроном на Сибирской, 1 открылся сразу после строительства дома - в 1954 году.

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