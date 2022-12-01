2 декабря в Пермский край вернутся 30-градусные морозы

Морозы придут в Пермский край в ночь с пятницы на субботу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По прогнозам синоптиков, подмораживать начнет уже в ночь на субботу.
- По предварительным данным, в Перми похолодает до -22…-24 градусов, а на юго-востоке края до -28…-30, - рассказали в ГИС-центре Пермского университета. - Днем 2 декабря ожидается от 15 до 17 со знаком минус.
В субботу, 3 декабря, сохранится морозная погода: ночью до -28, а днем -17...-19 градусов. Небо будет чистое, осадков не ожидается.
В воскресенье в крае потеплеет до -10…-12 градусов.
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