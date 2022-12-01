Петр Колтыпин рассказал, как в Волго-Вятском банке Сбербанка изменился портфель «зеленого» финансирования за 10 месяцев 2022 года

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В Нижнем Новгороде проходит первый Всероссийский ESG-форум «Со.Знание», в рамках которого участники – представители власти и бизнеса – делятся лучшими практиками устойчивого развития, формируя единый подход к понятию, терминам и стандартамESG. Сбер, как компания, нацеленная на лидерство в области ESG, выступил генеральным партнёром события.

Часть мероприятий форума пройдет на площадке Волго-Вятского банка Сбербанка*. Вице-президент, председатель территориального банка Петр Колтыпин рассказал, как изменился портфель «зеленого» финансирования региона за 2022 год.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«За 10 месяцев 2022 года в Волго-Вятском банке Сбербанка портфель «зеленого» финансирования вырос на 70% с начала года и составляет 16,2 млрд рублей. Наибольший объем портфеля приходится на кредитование проектов, направленных на производство неканцерогенных технологических масел для шин и переработку руды с новой технологией газоочистки. Помимо химической и металлургической промышленности, Сбер активно финансирует проекты в области энергетики, ЖКХ, сельского хозяйства и другие».

Ответственное финансирование является одним из ключевых направлений ESG-стратегии Сбера. Банк стремится поддерживать клиентов в их ESG-трансформации и предлагает клиентам широкий спектр инструментов и продуктов: линейку устойчивых кредитных продуктов, зеленые облигации и сертификаты, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников, и многое другое.