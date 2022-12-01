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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:09

Пермский трамвай «Львенок» украсили 350-метровой гирляндой

Для «Льва» потребовалось еще больше праздничных огней
Екатерина Яганова
Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Пермский транспорт"

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Пермский транспорт"

Четвертый год подряд пермские трамваи украшают с приходом зимы. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на маршрут вышло три праздничных вагона, а всего их будет девять. Интересно, что для «Львенка» потребовалось около 350 метров гирлянды, а для «Льва» в два раза больше – 700.

Сияющими огоньками также украсили экспонаты музея электротранспорта – трамвай и троллейбус. Полюбоваться ретро-техникой можно в Мотовилихе, на Уральской, 108а. Отметим, что подсветка включается только по вечерам.

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