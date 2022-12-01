В Перми новые автобусы вышли на линию 1 декабря

Фото: Пермский транспорт/Телеграм

«Волгабасы» 2019 года выпуска, ранее обслуживавшие маршруты №3 и 10, перевели на другие маршруты перевозчика. С 1 декабря на лобовом стекле у них красуются цифры 8, 62 и 63, информирующие о новом пути следования.

Также подвижной состав обновился на 18-м, 24-м, 34-м и 61-м маршрутах.

- Из-за перехода на пятилетние контракты были повышены требования к оснащению автобусов и возрасту подвижного состава, - пояснили в гортрансе. - Если сейчас на этих маршрутах могут работать автобусы не старше 10 лет, то с учетом новых условий максимальный возраст машин составил 7 лет.

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