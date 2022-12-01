Ледовый городок на эспланаде в Перми откроют 28 декабря

Горка «Татищев». Фото: Администрация Перми.

На заседании оргкомитета утвердили концепцию и программу празднования Нового года в Перми. В этом году программа мероприятий будет менее насыщенной, но сохранит праздничную атмосферу во всех районах города и в главном Ледовом городке на эспланаде.

В своем Телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин подчеркнул, что принято решение не проводить большие торжества, но для детей создадут праздничную атмосферу: будут работать аниматоры, построят горки в районах города и главном Ледовом городке. Тематика ледового комплекса будет посвящена предстоящему 300-летию Перми.

«Как я уже говорил, в этом году больших торжеств не будет, сами понимаете, не та ситуация, но создать праздничную атмосферу в городе нужно. Полностью отказываться от новогодних украшений было бы несправедливо, в первую очередь, по отношению к детям. Ведь Новый год – это детский праздник, и важно, чтобы у ребят оставались хорошие воспоминания и эмоции. Напомню, что фейерверк и ежедневные выступления артистов в каникулы мы отменяем», – сообщает глава города.

Новогоднее настроение в Пермь придет уже в ближайшие дни: 2 декабря в 13:15 на перрон вокзала «Пермь II» прибудет праздничный поезд Деда Мороза. Волшебную акцию для пермяков всех возрастов организовала компания «Российские железные дороги». Более подробно узнать о программе праздника можно узнать на сайте акции.

Следующим событием в череде предновогодних событий станет масштабное мероприятие в 68-м квартале городской эспланады, где 16 декабря зажгутся огни главной новогодней ели Перми.

В администрации города рассказали, что участие в зажжении огней примут ребята, награждённые в 2022 году знаком отличия «Гордость Пермского края». На площадке будут работать аниматоры, а также совместно с «Почтой России» будет организован пункт посткроссинга с возможностью бесплатного отправления открыток в любой уголок России, а также Деду Морозу в Великий Устюг.

Само же открытие главного Ледового городка Перми в 68-м квартале эспланады запланировано на 28 декабря. В этом году ледовый комплекс символично будет связан с 300-летием Перми, которое город отпразднует в 2023 году.

Все ледовые и снежные объекты городка посвятят значимым вехам в истории Перми, а также историческим личностям: Василию Татищеву, Екатерине Великой и другим. В комплекс Ледового городка на эспланаде войдут и скульптурные композиции для фотографирования. Также в Ледовом городке впервые после коронавирусных ограничений на радость пермским ребятам расположатся горки. Ледовые городки с горками также откроются во всех районах Перми.

Пространство городской эспланады разделят на тематические площадки. Большой ледовый комплекс будет расположен в интерактивном квартале возле Заксобрания. Будет возможность прогуляться и по обновлённому 66-му кварталу эспланады. Эта часть – променадная, здесь появятся ледовые скульптуры, которые создадут участники Кубка снежной и ледовой скульптуры «Зимний вернисаж».

На участке у «Театра-Театра» для любителей активного отдыха планируется залить ледовый каток и организовать массовые катания на коньках. Рядом с катком с 29 декабря 2022 года до 8 января 2023 года будут работать новогодние ярмарки с продуктами, выпечкой и напитками от местных производителей.

На время новогодних праздников преобразится и городская набережная. На площадке нового амфитеатра разместятся: интерактивная зона «О Перми с любовью» с мультимедиа инсталляцией, включающей в себя интерактивные мероприятия для детей и взрослых, ледовый арт-объект «Сердце Перми», а также галерея из светодиодных экранов «Подари улыбку городу». (0+)

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