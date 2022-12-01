В Перми состоится конференция о медиаобразовании с использованием кино

Фото: ГКБУК «Пермская синематека»

6 и 7 декабря состоится конференция «Пермская школа медиаобразования: фокусировка в процессе развития». Она пройдет в формате стратегической междисциплинарной научно-практической сессии.

Конференция посвящена обобщению накопленного 25-летнего научно-практического опыта использования кино в медиаобразовательной деятельности. В первый день с 11:00 до 15:00 пройдет онлайн-этап, а во второй с 11:00 до 13:00 — оффлайн-этап в формате круглого стола. Место проведения — клуб-киноцентр «Премьер».

Спикерами выступят директор Института психологии ПГГПУ Александр Вихман, декан психологического факультета ПГГПУ Денис Смирнов, доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Иван Печищев, медиапедагоги и специалисты научно-методического отдела ГКБУК «Пермская синематека», руководители социальных кинозалов Пермского края и медиапедагоги из других регионов России.

Вопросами обсуждения станут место и роль медиаобразования, развитие пермской школы медиаобразования, ключевые идеологические и методологические принципы пермской школы.

Принять участие в конференции приглашают преподавателей образовательных учреждений и студентов. Зарегистрироваться на онлайн-этап можно по ссылке. С полной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте проекта «Социальный кинозал». Сессию проводят ГКБУК «Пермская синематека» и факультет психологии ПГГПУ.

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