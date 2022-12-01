В Пермском институте Росгвардии с 2023 года начнут готовить IT-специалистов

Фото: Пермский военный институт ВНГ РФ

В следующем году в Пермском военном институте будет открыт специальный IТ-факультет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Вопрос обсуждался на оперативном совещании, посвященном вопросам цифровой трансформации Росгвардии. Уже есть факультет связи, где готовят специалистов по программному обеспечению и вычислительной технике.

Депутат отметил, что за 2 года Росгвардия успешно реализовала программу импортозамещения и построила отечественную IT-инфраструктуру, перейдя почти целиком на российское ПО.

«Созданы ведомственная электронная почта, система электронного документооборота, аттестованные по всем стандартам безопасности, 99% госуслуг переведено в электронный формат», — отметил Александр Хинштейн. На заключительном этапе будут запущены открытая госинформсистема контроля оборота оружия и засекреченная сеть органов управления войск.

За 4 года число инцидентов в информбезопасности снизилось в 4 раза.

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