Омбудсмен Прикамья Игорь Сапко вышел из «Единой России»

Фото: permkrai.er.ru

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко сообщил о выходе из состава политсовета реготделения «Единой России».

В своих соцсетях Игорь Сапко написал, что приостанавливает членство в партии на период исполнения полномочий. «Должность уполномоченного должна быть вне политики, во главе угла — интересы всех жителей Пермского края», — заявил омбудсмен. До этого он объявил о своем решении в эфире радио Sputnik.

Напомним, что экс-глава Перми Игорь Сапко был назначен на должность Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 24 ноября этого года.

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