Фото: Сбер

В Перми на площадке центра «Мой бизнес» открылся первый на Урале Центр электронной торговли, который будет помогать самозанятым и предпринимателям выходить на электронные площадки.

Церемония открытия прошла при участии Эдуарда Соснина, министра экономического развития Пермского края, Анны Быковой, руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском крае, Анны Салеевой, управляющего Пермским отделением ПАО Сбербанк.

Как отметил глава регионального Минэкономразвития Эдуард Соснин, сегодня и в масштабах России, и в масштабах Пермского края рынок электронной коммерции растет. В сегменте онлайн-торговли заняты порядка 11 тысяч жителей края, с маркетплейсами работают более 3,6 тысяч региональных компаний.

«Центр электронной торговли, который создан на площадке Центра «Мой бизнес», это серьезная помощь предпринимателям региона в освоении быстро растущего сегмента онлайн-торговли. Именно в Центре предприниматель сможет получать информацию о прибыльных бизнес-моделях и новых ритейл-форматах, локальных факторах и трендах, которые будут влиять на отрасль e-commerce в ближайшее время, а также о том, какую стратегию выбрать в зависимости от масштаба и типа бизнеса. Сбер в свою очередь сможет координировать предпринимателей с деятельностью игроков рынка — маркетплейсами, логистическими и транспортными компаниями, складскими мощностями. Все это поможет бизнесу увеличивать продажи и продвигать свою продукцию далеко за пределы региона», - подчеркнул министр.

В рамках партнерства Сбер предоставит Центру и предпринимателям комплексные решения для интернет-торговли, которые включают платформу для организации интернет-продаж inSales, онлайн площадку СберМегаМаркет, специальные условия расчётно-кассового обслуживания в Сбере, инструменты приёма онлайн-оплаты от Юkassa, чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид.

Доступ на платформу управления онлайн-торговлей InSales для предпринимателей Пермского края предоставляется безвозмездно – в пределах установленного лимита на одного субъекта МСП.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер уделяет большое внимание поддержке развития предпринимательства в регионе. Один из примеров, где мы можем помочь нашим предпринимателям, это выход на электронные торговые площадки. Сбер накопил достаточно опыта и может стать партнёром и экспертом e-com для органов власти и делового сообщества Прикамья.»

Благодаря работе Центра предприниматели региона получат единую сервисную структуру, которая поможет малому и среднему предпринимательству в выводе бизнеса в онлайн и продвижению его на площадках российского рынка e-commerce. Краевые власти прогнозируют, что оборот потребления в Пермском крае с помощью электронных площадок вырастет с 72 млрд рублей в 2022 году до 250 млрд рублей к 2030 году. А количество продавцов – представителей региональных компаний – увеличится с 3,6 тысяч в 2022 году до 14,2 тысяч к 2030 году.