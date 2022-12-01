Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве пермского ЖК «Триумф»

Фото: Иван Макеев

В Перми возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве ЖК «Триумф». Об этом стало известно во время процесса над бизнесменом Сергеем Синюшовым, который возглавлял правление двух ЖСК — «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Пермский краевой суд отказал гособвинению в требовании изменить для него наказание с условного на реальное.

С апреля 2014 по июнь 2017 года Сергей Синюшов злоупотреблял своими полномочиями. Из десяти домов ЖК четыре так и не достроили. Без квартир уже более пяти лет остаются около 600 человек. Среди них есть те, кто потратил на покупку жилья материнский капитал или до сих пор платит ипотеку. Общая сумма ущерба превышает 342 млн рублей.

В сентябре этого года Свердловский районный суд Перми приговорил Сергея Синюшова к четырем годам условно с испытательным сроком 4,5 года. Гособвинитель посчитал такой приговор слишком мягким, пытался оспорить, но безуспешно.

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