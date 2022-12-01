Депутатам Прикамья незаконно установили почасовые выплаты

Фото: "КП-Пермь"

Прокуратура Пермского края в ходе проверок выявила, что депутатам Частинского муниципального округа незаконно назначили выплаты. После этого надзорный орган обратился в суд с иском.

Были нарушены нормы федерального и регионального законодательства. На местный бюджет наложили необоснованные расходы. Депутатам незаконно назначили почасовые выплаты за их участие в заседаниях представительного органа местного самоуправления.

В результате Пермский краевой суд удовлетворил иск прокуратуры и признал документ, устанавливающий выплаты, недействительным. Решение суда в законную силу пока не вступило.

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