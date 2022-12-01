Пожарные спасли 45-летнего пермяка из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми в многоквартирном доме по улице Голева произошел пожар. Сообщение об этом поступило 29 ноября в 16:40, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

К месту ЧП выехали 9 человек личного состава и две единицы техники. Оказалось, что вспыхнул бытовой мусор в подвале дома. Из горящего здания спасли 45-летнего мужчину. После его передали врачам скорой медицинской помощи. Сейчас пострадавший проходит восстановление в больнице.

Пожар был потушен к 16:59. По факту случившегося проводятся проверки. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

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