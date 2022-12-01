Пермяк получил удар ножом в живот при попытке остановить парня, который портил его машину

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Мотовилихинского района Перми увидел, как неизвестный молодой человек портит его машину, припаркованную во дворе дома по улице Агатовая. Парень ковырял наклейку на стекле авто.
Автовладелец подбежал к хулигану и начал возмущаться, а в ответ получил удар ножом в живот, рассказывают в ГУ МВД по Пермскому краю. Хулиган поспешил скрыться с места происшествия.
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний парень. Его задержали по месту проживания в качестве подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
Дома у парня нашли крупные запасы наркотиков. Он прятал их в горшках и коробках. Общий вес содержимого коробок составил 1,8 кг. Запрещенные вещества молодой человек изготавливал для дальнейшего сбыта. Для лучшей урожайности он оборудовал шкаф, отделав его фольгой и установив специальные лампы.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
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