Пермяк получил удар ножом в живот при попытке остановить парня, который портил его машину

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мотовилихинского района Перми увидел, как неизвестный молодой человек портит его машину, припаркованную во дворе дома по улице Агатовая. Парень ковырял наклейку на стекле авто.

Автовладелец подбежал к хулигану и начал возмущаться, а в ответ получил удар ножом в живот, рассказывают в ГУ МВД по Пермскому краю. Хулиган поспешил скрыться с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний парень. Его задержали по месту проживания в качестве подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Дома у парня нашли крупные запасы наркотиков. Он прятал их в горшках и коробках. Общий вес содержимого коробок составил 1,8 кг. Запрещенные вещества молодой человек изготавливал для дальнейшего сбыта. Для лучшей урожайности он оборудовал шкаф, отделав его фольгой и установив специальные лампы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65