Фото: Яндекс Пробки.

С добрым утром, Пермь!

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 1 декабря 2022 года информирует о ДТП и в среднем ряду ул. Чкалова на перекрестке с ул. Куйбышева и затруднении движения на этом участке дороги. Пробка выросла от остановки «Ул. Льва Шатрова» до ул. Куйбышева и составляет более 1 км.

Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:

- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира

- на повороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов

- на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной

- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной

- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора

- на ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Мостовой

- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинскрй

- на перекрестке бул. Гагарина и ул. Старцева

- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

- на перекрестке ул. Соликамской с ул. Гашкова

- на ул. Ветлужской от ул. Бажова до ул. Заречной

- на ул. Екатерининской от Северной дамбы до ул. Островского

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.

Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru