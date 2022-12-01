Фото: Яндекс Пробки.
С добрым утром, Пермь!
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 07:45 1 декабря 2022 года информирует о ДТП и в среднем ряду ул. Чкалова на перекрестке с ул. Куйбышева и затруднении движения на этом участке дороги. Пробка выросла от остановки «Ул. Льва Шатрова» до ул. Куйбышева и составляет более 1 км.
Плотное движение транспорта в этот час также наблюдается:
- на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира
- на повороте с ул. Подлесной на ш. Космонавтов
- на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной
- на ул. Леонова от развязки Западного обхода до ул. Промышленной
- на ул. Якутской перед кольцом Соснового бора
- на ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Мостовой
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинскрй
- на перекрестке бул. Гагарина и ул. Старцева
- на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
- на перекрестке ул. Соликамской с ул. Гашкова
- на ул. Ветлужской от ул. Бажова до ул. Заречной
- на ул. Екатерининской от Северной дамбы до ул. Островского
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла.
Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих пассажиров!
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