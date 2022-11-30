В Пермском крае осудили отца, который оставил 3-летнего сына одного дома

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Соликамске местного жителя наказали за оставление маленького ребенка в опасности, сообщают в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В июне этого года отец на длительное время ушел из квартиры, оставив одного 3-летнего сына. Мужчина знал, что дома кроме ребенка никого не будет еще долго, но все равно отправился по делам.

Мальчик остался без присмотра. Самостоятельно он встал на подоконник и открыл окно. Люди на улице это заметили. На место приехали сотрудники полиции и изъяли ребенка, чтобы предотвратить негативные последствия.

В результате суд приговорил горе-отца к 200 часам обязательных работ.

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