В лесу Пермского края обнаружили останки старинной техники

Предположительно, это локомобиль или буровая установка XIX века. Фото: Минприроды Пермского края.

Интересную находку обнаружили сотрудники подведомственного Красновишерского лесничества во время инспектирования территории на севере Пермского края. В лесу они заметили останки старинной техники. Информацией об этом поделились в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

- Предположительно, это локомобиль или буровая установка XIX века, - сообщили в ведомстве. - Ранее на этом месте располагался рудник Кутимского чугуноплавильного завода, который работал с 1890 по 1907 год.

В Минприроды хотят идентифицировать и восстановить этот уникальный объект и даже обратилось в «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводский Урал», где работают специалисты по таким механизмам, чтобы в дальнейшем установить ее в виде памятника.

Специалисты музея-заповедника, увидев фотографии, сообщили, что техника представляет большой интерес для изучения как предмет истории техники времен господства паровой энергетики. Работа по ее изучению продолжится в следующем году.