В Перми спасли пожилую пару, заблудившуюся в Балатовском лесу

Фото: Лела Минадзе

В Перми пожилая пара вышла на прогулку в Балатовском лесу, но самостоятельно выйти из него не смогла. О произошедшем рассказали в Пермской городской службе спасения.

Сообщение о пропаже супругов поступило 26 ноября. Заявитель просил спасателей помочь пропавшим и переживал, что они замерзнут. Найти семейную пару сотрудникам спасательной службы удалось. Пенсионеров вывели на парковку, которая расположена у центрального входа в парк со стороны улицы Подлесной.

У супругов были признаки переохлаждения и, возможно, обморожения. Было решено вызвать скорую помощь и передать их медикам. В больнице им была оказана необходимая помощь.

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