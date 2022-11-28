В Пермском крае за неделю жертвами ДТП стали четыре человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За неделю с 21 по 27 ноября на территории Прикамья произошло 368 ДТП. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Пермскому краю.
В авариях погибли четыре человека. Пострадали еще 50 человек, в числе которых четверо несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что на прошлой неделе было зафиксировано 13 940 нарушений:
- 683 незаконные тонировки стекол авто
- 612 раз пешеходам не предоставили преимущество в движении
- 182 пьяных водителя
- 134 человека сели за руль, не имея водительского удостоверения
- 125 нарушений правил перевозки детей
- 121 выезд на встречную полосу
Кроме того, 68 раз ПДД нарушили водители автобусов и 859 раз — пешеходы.
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