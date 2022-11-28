Врач тюремной больницы взыскала 300 тысяч за падение перед своим кабинетом

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Врач тюремной больницы добилась компенсации морального вреда за падение в вестибюле медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Дзержинского районного суда.

В декабре прошлого года года врач медико-санитарной части №59 ФСИН России пришла на работу и поскользнулась перед своим кабинетом. Работодатель снял ее со смены и отправил в травмпункт.

Пострадавшей поставили диагноз и оформили лист нетрудоспособности с декабря 2021 года по май 2022. Ей также назначили лечение и выписали бандаж на плечевой сустав. Стоимость курса реабилитации составила 13,5 тысяч рублей.

Комиссия работодателя признала произошедшее несчастным случаем на производстве. Был составлен акт, однако Фонд социального страхования РФ признал данную травму не страховым случаем. Врач с таким решением не согласилась и обратилась в суд с требованием возместить ей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и затраты на реабилитацию.

В результате суд частично удовлетворил требования женщины и взыскал с тюремной больницы 300 тысяч рублей.

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